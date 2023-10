Ibovespa ensaia melhora com apoio de blue chips após pressão com dados dos EUA

- BANCO DO BRASIL ON ganhava 3,28%, a 48,48 reais, endossando a recuperação na bolsa paulista, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN subia 1,27%, a 27,99 reais, distante da mínima ( 27,23 reais). BRADESCO PN caía 0,07%, a 14,43 reais. SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 1,42%, a 27,06 reais.

- PETROBRAS PN avançava 0,82%, a 33,00 reais, conforme os preços do petróleo no mercado externo mostravam elevação, com o barril de Brent registrando variação positiva de 0,84%, a 84,78 dólares.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 3,31%, a 1,75 real, mas afastando-se do pior momento (1,68 real), conforme as taxas dos contratos de DI mostravam alguma acomodação após subirem mais cedo. O índice do setor de consumo cedia 0,64%. No setor de varejo, CASAS BAHIA ON ganhava 1,79%, a 0,57 real.

- MRV&CO ON caía 1,98%, a 8,91 reais, com papéis de construtoras ainda pressionados pelas preocupações com os juros. O índice do setor imobiliário, que também inclui empresas de shopping centers, recuava 0,36%.

- YDUQS ON desabava 13,40%, a 18,10 reais, mais do que devolvendo os ganhos acumulados nos primeiros pregões do mês, de pouco mais de 5% até a véspera.