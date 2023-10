Ibovespa tem alta com NY e blue chips em dia de dados de emprego nos EUA

- YDUQS ON desabou 7,66%, a 19,3 reais, mais do que devolvendo os ganhos acumulados nos primeiros pregões do mês, de pouco mais de 5% até a véspera. De pano de fundo, o setor de educação digere novas regras divulgas pelo governo nesta semana para a abertura de cursos de graduação de medicina no âmbito do programa federal Mais Médicos. COGNA ON recuou 3,49%, a 2,49 reais.

- CASAS BAHIA ON saltou 8,93%, a 0,61 real, após quatro pregões de estabilidade ou queda. MAGAZINE LUIZA ON caiu 1,66%, a 1,78 real. O índice do setor de consumo cedeu 0,28%.