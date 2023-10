Índices saltam com alta do setor de tecnologia após dados fortes de empregos nos EUA

Tecnologia da informação teve a maior alta entre todos os setores do S&P 500, seguida por serviços de comunicação.

Inicialmente, as ações caíram após os dados do mercado de trabalho, que mostraram que o nível de emprego nos EUA aumentou mais do que em oito meses em setembro, mas os papéis começaram a se recuperar ao longo do pregão.

O S&P 500 parecia estar se recuperando depois de se aproximar de sua média móvel de 200 dias, atualmente em torno de 4.208 pontos, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Observadores do mercado têm ponderado se o Fed pode estar próximo de terminar de aumentar a taxa de juros após uma recente alta nos rendimentos de longo prazo dos Treasuries. Os retornos do título de referência de dez anos atingiram os maiores níveis em 16 anos nesta sexta-feira.

Os dados do dia também mostraram uma moderação nos salários, o que pode ter ocorrido porque a maioria dos empregos criados no mês passado foi em setores com salários mais baixos.

O Dow Jones subiu 0,87%, para 33.407,58 pontos. O S&P 500 ganhou 1,18%, para 4.308,5 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,6%, para 13.431,34 pontos.