ONS prevê mais chuvas em hidrelétricas no Sul em outubro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou suas previsões de outubro para as chuvas em reservatórios de hidrelétricas no Sul e para o nível de armazenamento dos lagos do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira.

O órgão projetou que os reservatórios das usinas do Sul deverão receber chuvas equivalentes a 252% da média histórica em outubro, ante 188% previstos há uma semana, em meio aos efeitos do padrão climático El Niño, que tende a elevar as precipitações na região.

Nas demais regiões, as chuvas de outubro deverão ficar abaixo da média histórica, com destaque para a previsão de 52% no Norte, 7 pontos percentuais abaixo do estimado na semana passada.