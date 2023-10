Taxas futuras de juros no Brasil disparam após dados de emprego nos EUA, mas perdem força e terminam em queda

De fato, nas últimas semanas a curva a termo brasileira -- em sintonia com os Treasuries -- vinha subindo, em meio à perspectiva de que o Fed manterá os juros elevados por mais tempo nos EUA. Nesta semana, boa parte da alta já era uma antecipação aos dados do payroll.

“Aqui dentro, nossos juros já vinham subindo, numa escalada robusta. E agora parece que chegou em patamar que deixa de fazer um pouco de sentido, dado o processo desinflacionário que estamos passando”, disse João Piccioni, analista da Empiricus Research.

Assim, à tarde as taxas futuras migraram para o negativo no Brasil, ainda que os rendimentos dos Treasuries se mantivessem no positivo.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,244%, igual ao ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,96%, ante 10,981% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,84%, ante 10,863%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,085%, ante 11,123%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,38%, ante 11,419%.

Com o movimento desta sexta-feira, perto do fechamento a curva a termo precificava em 98% as chances de o corte da Selic em novembro ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual -- uma possibilidade surgida após o rali mais recente -- eram precificadas em 2%.