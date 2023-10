Terminal Tipi, da VLI, prevê movimentar perto de 1 mi t em 2023 ao completar 10 anos

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Terminal Integrador de Pirapora (Tipi), em Minas Gerais, deverá movimentar perto de 1 milhão de toneladas de carga neste ano, quando completa 10 anos, superando o volume de 2022 de 832,4 mil toneladas, diante principalmente das safras históricas de soja e milho do Brasil, informou a proprietária VLI nesta sexta-feira em nota à Reuters.

A expectativa da VLI, no entanto, é que o volume previsto para esse ano no Tipi ainda fique abaixo do recorde registrado em 2015, de 1,054 milhão de toneladas, que poderá ser ultrapassado em 2024.