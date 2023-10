Ações caem em meio a preocupações com conflito no Oriente Médio

Os investidores globais tornaram-se avessos ao risco já que os confrontos militares entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas aprofundaram a incerteza política no Oriente Médio e aumentaram as preocupações com o fornecimento de petróleo. [MKTS/GLOB]

Israel disse que suas tropas, apoiadas por helicópteros, mataram vários infiltrados armados que entraram no país vindos do Líbano, o que aumentou temores de que os combates pudessem se espalhar, dois dias depois que homens armados do Hamas invadiram a partir da Faixa de Gaza.

"Um clima de baixa demanda por risco pode muito bem prevalecer por enquanto, pelo menos até que o escopo do conflito se torne mais claro", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG.

O índice de energia saltou 2,9%, com os preços do petróleo subindo mais de 3%, para mais de 85 dólares por barril, mantendo o mercado sob pressão devido a preocupações com a inflação elevada.

As ações de companhias aéreas, incluindo a IAG, proprietária da British-Airways, Air France KLM e Lufthansa, caíram entre 4% e 8%, depois que várias companhias aéreas internacionais, preocupadas com os custos mais altos de combustível, suspenderam os serviços de voo com Tel Aviv.

As ações de empresas do setor de defesa, como a sueca Saab, a italiana Leonardo e a alemã Rheinmetall, subiram entre 4% e 9% devido à perspectiva de um conflito militar prolongado na região.