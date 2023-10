Ações da China caem em meio a dados mistos sobre feriado e incertezas no exterior

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em ligeira baixa nesta segunda-feira, com a retomada das negociações após um longo feriado e com os dados mistos sobre o turismo no período sem conseguir convencer os investidores de uma forte recuperação econômica, enquanto as incertezas no exterior também afetaram o sentimento.

As ações de Hong Kong, por sua vez, foram levemente impulsionadas pelo aumento do setor de energia devido à alta dos preços do petróleo em meio ao conflito militar no Oriente Médio.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,13%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,44%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,18%, em um dia de negociações mais curto devido ao tufão Koinu.