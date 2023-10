Azevedo & Travassos assina acordo para potencial compra da produtora de petróleo Nion

"A assinatura do MOU... tem por objetivo estabelecer as bases contratuais para que a companhia possa aprofundar e finalizar a auditoria jurídica, operacional e financeira que ofereça segurança para a conclusão da aquisição proposta", diz o comunicado.

O negócio, se concretizado, faz parte do plano da A&T de retomar a exploração de óleo e gás como avenida de crescimento, bem como de sua verticalização no setor, disse a companhia.

Tradicional empreiteira e prestadora de serviços para o setor de óleo e gás, a Azevedo & Travassos havia dito à Reuters em agosto que pretendia voltar a produzir petróleo ainda em 2023, com o retorno ao segmento podendo demandar uma oferta subsequente de ações ("follow-on") ou um aumento de capital para financiar as atividades.

(Por Letícia Fucuchima)