BC acompanha desdobramentos do conflito em Israel e comunicação segue a mesma, diz Galípolo

O diretor ressaltou que o Copom está "absolutamente dependente" dos dados, que serão analisados reunião a reunião.

Ele disse ainda que a "alta barra" para mudanças no ritmo de ajuste de juros, mencionada anteriormente pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, é válida para ambos os lados, ou seja, tanto para um aumento quanto para uma redução. Nas duas últimas reuniões de política monetária, o BC promoveu cortes de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, atualmente em 12,75%.

Seus comentários vieram em meio a grandes preocupações do mercado internacional com os desdobramento econômico da recente escalada na tensão entre Israel e o grupo palestino Hamas, uma vez que o salto nos preços do petróleo desencadeado pelo conflito pode pressionar a inflação em vários países, atrapalhando a batalha dos bancos centrais para esfriar a alta dos preços.

Segundo Galípolo, "as expectativas em relação ao preços do petróleo estão muito associadas para o mercado ao nível de envolvimento do Irã no conflito", de forma que ainda é cedo para avaliar se de fato haverá efeito inflacionário relevante.

Ainda assim, o diretor afirmou que, diante do conflito no Oriente Médio, o comportamento do petróleo e as oscilações do dólar são variáveis que "passam a ganhar ainda mais atenção para a gente avaliar quais são os impactos na inflação".

Falando sobre a cena doméstica, Galípolo avaliou que a saúde fiscal do Brasil segue sendo uma das principais incertezas dos investidores, citando temores de que o déficit primário de 2024 seja maior do que 0,8% do PIB e dúvidas do mercado sobre o funcionamento do arcabouço no caso de falha do governo em respeitar as metas fiscais.