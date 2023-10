CPI das Pirâmides Financeiras encerra trabalhos recomendando indiciamento de 44 pessoas

Em depoimento à CPI no final de agosto, o ex-jogador negou qualquer envolvimento com a 18k Ronaldinho Comércio e Participações Ltda, rejeitando as acusações de ser sócio ou fundador da empresa.

"Eu nunca fui sócio da empresa 18k Ronaldinho Comércio e Participações Ltda", afirmou Ronaldinho na CPI, referindo-se à empresa acusada de enganar clientes com promessas de lucros em investimentos de criptomoedas. O ex-atleta disse que seu nome foi usado de forma indevida.

Um dos projetos de lei sugeridos pela CPI tipifica o crime de pirâmide financeira. O segundo deles pretende regulamentar o funcionamento de programas de milhagem de empresas do setor aéreo. Uma terceira proposta visa trazer regras para a publicidade de criptoativos por meio de influenciadores digitais e a quarta delas trata de requisitos para a autorização e o funcionamento dos prestadores de serviços de ativos virtuais, conhecidos pela sigla em inglês VASPs (virtual assets service provider).