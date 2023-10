Economias emergentes enfrentarão cortes orçamentários de US$220 bi em meio à crise de dívidas, diz Oxfam

LONDRES (Reuters) - Alguns dos países mais pobres do mundo enfrentarão cortes orçamentários de mais de 220 bilhões de dólares nos próximos cinco anos devido a uma crise da dívida que levou dezenas deles à beira da inadimplência, de acordo com um relatório da Oxfam International divulgado nesta segunda-feira.

O relatório, divulgado no início das reuniões do FMI e do Banco Mundial em Marrakech, também constatou que, nos termos atuais, os países de renda baixa e média-baixa enfrentam quase meio bilhão de dólares por dia em juros e pagamentos de dívidas até 2029.

Um número recorde de nações em desenvolvimento está em situação de endividamento, uma vez que o aumento das taxas de juros globais, a inflação crescente e uma série de choques econômicos após a pandemia da Covid-19 prejudicam as finanças públicas. A agência de recomendação de risco Fitch disse que, até março, houve 14 eventos de inadimplência separados desde 2020 em nove países diferentes.