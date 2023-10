Fazenda espera superar meta para recuperação de tributos em 2024 e dará foco a grandes devedores

“O que vier é lucro,” afirmou a procuradora, ao exemplificar que só a Petrobras, que tem demonstrado maior abertura para negociação tributária, entra nessa lista com quatro processos, somando cerca de 40 bilhões de reais.

O governo considera que há chance elevada de recuperação desses recursos, pois, para a elaboração da lista, foram consideradas apenas dívidas para as quais as empresas já fizeram um depósito em garantia.

“Eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar os 100 processos, quero resolver os 100 processos, quero que essas discussões jurídicas cheguem a um término”, afirmou. “Se a gente ganhar, o dinheiro entra, mas então que ele entre logo. E se a gente perder, o dinheiro sai, mas que ele saia logo porque daí eu alivio também aquele custo da garantia para a empresa.”

A atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, que defende a União em causas tributárias e também apura e cobra créditos de outras naturezas, está no coração do plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para equilibrar as contas públicas do ano que vem. Do esforço arrecadatório extra de 168,5 bilhões de reais colocado como alvo, há 66,8 bilhões de reais que envolvem diretamente o órgão.

GANHO FACTÍVEL

Após o governo ter conseguido apoio no Congresso para recompor o voto de qualidade no Carf, devolvendo à União a vitória em casos de empate no conselho que julga administrativamente as disputas tributárias, a expectativa é de levantar 54,7 bilhões de reais com esses julgamentos no ano que vem.