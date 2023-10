Futuros do minério de ferro caem com sentimento afetado por preocupações com a China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com o índice de referência de Dalian atingindo seu nível mais baixo em quase seis semanas após o feriado chinês da Golden Week, já que as margens negativas das siderúrgicas, as restrições à produção e a recuperação econômica incerta na China pesaram sobre o sentimento.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 2,8%, a 828 iuanes (113,50 dólares) por tonelada, depois de ter atingido mais cedo 822,5 iuanes, seu nível mais baixo desde 30 de agosto.