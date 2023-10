Ibovespa abre com viés de baixa com aumento da tensão geopolítica

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta segunda-feira, afetada pelo aumento na aversão a risco global em razão da violência entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, embora a disparada do petróleo com a tensão no Oriente Médio favoreça as ações da Petrobras.

Às 10h03, o Ibovespa caía 0,01%, a 114.161,02 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, recuava 0,74%, a 113.855 pontos.