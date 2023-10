Ibovespa avança com apoio de NY e salto de Petrobras

Nesta tarde, o barril de Brent avançava 3,64%, a 87,66 dólares, tendo chegado a 89 dólares na máxima do dia.

Desde cedo, o comportamento da commodity amparou as ações da Petrobras, com as preferenciais renovando máximas históricas intradia, a 35,08 reais nesta tarde. As ações de PetroRecôncavo, 3R Petroleum e Prio também mostravam forte valorização.

A mudança de direção no pregão, contudo, ocorreu conforme as bolsas em Nova York também abandonaram as perdas da abertura. O S&P 500 avançava 0,64% nesta tarde, em dia de feriado nos Estados Unidos, sem negociação dos Treasuries, que vinham ditando a direção nos mercados globalmente.

As ações da Vale permanecia no território negativo, com queda de 0,99%, uma vez que os futuros do minério de ferro recuaram nesta sessão na China após vários dias sem negociação por feriado naquele país. O contrato mais transacionado em Dalian encerrou o dia com queda de 2,8%.

Os papéis de Azul e Gol também continuavam como destaques de baixa, com declínios de 2,81% e 1,74%, pressionadas pelo salto do petróleo.