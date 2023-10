Ibovespa recua com aumento de tensão geopolítica, mas Petrobras atenua perda

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 3,37%, a 34,64 reais, acompanhando a movimentação dos preços do petróleo no exterior. O CEO da companhia, Jean Paul Prates, afirmou nesta segunda-feira que a atual política de preços da petrolífera vai mitigar um provável aumento da volatilidade de preços do petróleo e variações especulativas em razão do conflito em Israel e Gaza. Ainda no radar, o Carf negou recurso da Petrobras sobre débitos fiscais de 6,5 bilhões de reais. No setor, PETRORECONCAVO ON ganhava 5,44%, a 20,35 reais, 3R PETROLEUM ON valorizava-se 4,89%, a 29,84 reais, PRIO ON subia 5,12%, a 46,82 reais,

- VALE ON caía 1,57%, a 65,81 reais, conforme os futuros do minério de ferro na China recuaram nesta sessão, após o mercado ficar fechado por vários dias por feriado naquele país. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 2,8%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,79%, a 27,68 reais, e BRADESCO PN caía 0,90%, a 14,34 reais, sofrendo com a aversão a risco generalizada, após uma semana positiva para ambos os papéis.

- AZUL PN perdia 4,38%, a 12,23 reais, e GOL PN recuava 4,42%, a 6,06 reais, em meio à disparada dos preços do petróleo, além do movimento negativo generalizado para papéis atrelados a consumo no Brasil.