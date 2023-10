Investidores temem risco de mais volatilidade do petróleo com conflito no Oriente Médio

Os investidores estavam atentos à possibilidade de o conflito se espalhar e envolver outros países, incluindo o Irã, e a um aumento contínuo dos preços do petróleo. O S&P 500 caiu 0,3% na manhã desta segunda-feira, enquanto o petróleo Brent subia cerca de 4%, para 88,10 dólares por barril. Os preços do ouro, um destino popular para investidores em tempos de incerteza, subiam 0,9%, para 1.849,40 dólares por onça.

"Os próximos dias serão provavelmente impulsionados por riscos geopolíticos, e não por fundamentos", disse Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa da Jefferies em Londres. "Para os mercados, os riscos geopolíticos acrescentam outra incerteza para os investidores quando as convicções já são baixas."

Os acontecimentos geopolíticos tiveram, em muitos casos, apenas efeitos passageiros nos mercados. No entanto, a escalada do conflito surge em um momento de maior incerteza para os investidores, que enfrentam uma venda histórica de títulos do Tesouro dos EUA e volatilidade das ações.

Agentes do mercado afirmaram que as repercussões do conflito correm o risco de tornar mais intensas diversas tendências que pesaram sobre os ativos de risco nos últimos meses. Entre elas está uma potencial recuperação dos preços do petróleo que poderá pesar sobre o crescimento econômico dos EUA e pôr em perigo a chamada narrativa de pouso suave que ajudou a impulsionar as bolsas este ano.

"O pior cenário, do ponto de vista do risco geopolítico, seria um confronto em grande escala entre Israel e o Irã", disse Tina Fordham, estrategista geopolítica e fundadora da Fordham Global Foresight. "Um regresso ao risco de tensões militares diretas -- especialmente o risco de ataques israelitas às instalações nucleares do Irã -- provavelmente teria um impacto sistêmico."

Um conflito cada vez mais amplo poderia manter os preços do petróleo elevados e potencialmente estimular a inflação, disse ela. Isto poderá complicar o quadro para o Federal Reserve e outros decisores políticos globais, que têm procurado conter os preços ao consumidor após o aumento do ano passado.