Mahle Metal Leve desaba após contratar bancos para potencial oferta de ações

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Mahle Metal Leve desabaram quase 16% nesta segunda-feira, após a fabricante de autopeças divulgar no fim de semana que contratou Citi e Itaú BBA para uma potencial oferta de ações primária que pode envolver também venda secundária de papéis.

De acordo com analistas do Bradesco BBI, a Mahle Metal Leve surpreendeu o mercado com o anúncio, em vez de uma oferta de aquisição para deslistar a empresa, uma unidade da alemã Mahle.

Eles acrescentaram que, no segundo trimestre, a Mahle Metal Leve reportou dívida líquida de 155 milhões de reais, resultando em baixa alavancagem financeira de 0,2 vez a métrica dívida líquida/Ebitda. Os analistas também apontaram que, no acumulado do ano, a empresa já distribuiu 451 milhões de reais em dividendos.