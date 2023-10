Metal Leve contrata Itaú e Citi para oferta de ações

A Mahle Metal leve tem cinco fábricas, sendo quatro instaladas no Brasil e uma na Argentina.

O grupo encerrou o primeiro semestre com dívida líquida de 155 milhões de reais, ante posição de caixa líquido de 91 milhões no final de 2022.

No final do semestre passado, empresa tinha 165,5 milhões de reais em dívida vencendo no segundo semestre, segundo balanço disponibilizado pela companhia.