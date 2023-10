Opep eleva previsão de demanda de petróleo em perspectiva de longo prazo

Outra década ou mais de aumento do consumo seria um impulso para a Opep, cujos 13 membros dependem da renda do petróleo. O grupo afirma que o petróleo deve fazer parte da transição energética e citou as decisões de alguns governos e empresas de desacelerar sua retirada dos combustíveis fósseis.

"Acontecimentos recentes levaram a equipe da Opep a reavaliar o que cada energia pode oferecer, com foco em opções e soluções pragmáticas e realistas", escreveu o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, no prefácio do relatório.

"Os apelos para interromper os investimentos em novos projetos petrolíferos são equivocados e podem levar ao caos energético e econômico", acrescentou ele, estimando o investimento necessário no setor petrolífero em 14 trilhões de dólares até 2045, acima dos 12,1 trilhões de dólares estimados no ano passado.

A Opep espera que a demanda mundial de petróleo atinja 116 milhões de barris por dia (bpd) até 2045, cerca de 6 milhões de bpd acima do esperado no relatório do ano passado, com crescimento liderado pela China, Índia, outras nações asiáticas, África e Oriente Médio.

O diretor executivo da IEA, Fatih Birol, disse na semana passada que o consumo global de carvão, petróleo e gás natural pode atingir o pico antes de 2030. A IEA aconselha os países industrializados e, em 2021, disse que os investidores deveriam interromper novos investimentos em petróleo se o mundo quiser atingir emissões líquidas zero até a metade do século.

RETROCESSO DO "NET ZERO"