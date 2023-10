Rússia retoma exportações marítimas de diesel após suspender parcialmente a proibição

Por Vladimir Soldatkin e Natalia Chumakova

MOSCOU (Reuters) - A Rússia, o maior exportador de diesel por via marítima do mundo, logo à frente dos Estados Unidos, retomou as exportações do combustível nesta segunda-feira, depois de suspender a proibição da maioria de seus embarques de combustíveis após uma queda nos preços domésticos no atacado.

As exportações russas de gasolina e os suprimentos transfronteiriços de diesel por ferrovias e estradas ainda estão proibidos, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak na segunda-feira.