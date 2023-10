Ações da China caem por preocupações com o Oriente Médio

As ações asiáticas em geral subiram nesta terça-feira, após alta em Wall Street. Autoridades do Fed indicaram na segunda-feira que o aumento dos rendimentos dos Treasuries pode significar menos necessidade de aumentarem ainda mais as taxas.

Na China, no entanto, as preocupações com os confrontos entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas estão aumentando entre os investidores, que se reuniram em plataformas de relações com investidores para perguntar às empresas listadas sobre o possível impacto da guerra e se desfizeram de ações de empresas relevantes.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,43%, a 31.746 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,84%, a 17.664 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,70%, a 3.075 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,75%, a 3.657 pontos.