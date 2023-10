Ações europeias registram melhor dia em quase um ano com visões mais brandas de BCs

O índice de referência caiu 0,3% na segunda-feira, quando os confrontos militares entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas fizeram com que os preços do petróleo subissem e os investidores buscassem a segurança dos títulos e do ouro.

Os títulos de longo prazo da zona do euro e os Treasuries se recuperaram com as mensagens "dovish" das autoridades do Fed e do BCE.

A inflação ainda deve atingir a meta do BCE de cerca de 2% até o final de 2025 apesar do conflito no Oriente Médio, disse o membro do BCE François Villeroy de Galhau.

Autoridades do Fed indicaram na segunda-feira que o aumento dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo, que influenciam diretamente os custos de financiamento para as famílias e empresas, pode desviar o Fed de novos aumentos em sua taxa de juros.

"A realidade é que as pessoas estão tentando ser mais positivas porque houve alguns tons 'dovish' vindos de várias autoridades do Fed", disse Tom Lemaigre, gerente de portfólio de ações europeias da Janus Henderson.

Dados sobre os preços ao consumidor dos EUA de setembro serão divulgados na quinta-feira com expectativa de arrefecimento, o que pode aliviar a pressão sobre o Fed para aumentar novamente os juros no próximo mês.