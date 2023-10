Bancos de varejo EUA devem ter resultados melhores por juros maiores

O Goldman Sachs e o Citigroup devem ter as maiores quedas de resultado, de 35% e 26%, respectivamente, no lucro por ação, de acordo com as estimativas reunidas pela LSEG. O resultado do Morgan Stanley também deverá mostrar queda.

"Este trimestre tem tudo a ver com taxas de juros mais altas por mais tempo", disse Mike Mayo, analista do Wells Fargo. "Elas afetam o financiamento dos bancos, os empréstimos, a capacidade dos tomadores de pagar os financiamentos, as perdas em títulos e as exigências de capital."

O JPMorgan, o maior banco dos EUA, está "melhor posicionado" para lidar com taxas mais altas e pode surpreender os mercados com resultados mais fortes do que o esperado, disse o analista do Bank of America, Ebrahim Poonawala, que elevou sua estimativa para o desempenho do banco.

O setor privado dos EUA criou 336 mil postos de trabalho em setembro, em um retorno às fortes contratações observadas durante a pandemia, potencialmente reforçando a justificativa para outro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve. Outra elevação do juro norte-americano pode jogar água fria em uma recuperação incipiente na atividade de fusões e aquisições e emissões de ações.

Bancos em Wall Street têm citado o retorno de algumas ofertas públicas iniciais de ações, incluindo a da Arm Holdings, como sinal de um renascimento do mercado após meses de estagnação. Mas a eclosão da guerra em Israel pode diminuir ainda mais a confiança do mercado.

"Há um ambiente construtivo e as comissões cobradas pelos bancos de investimento tendem a ser mais altas até o final do ano", disse Jason Goldberg, analista de bancos do Barclays. Mas uma melhora mais ampla para os mercados de capitais pode não ocorrer até 2024, disse ele.