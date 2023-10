Boeing inaugura centro de tecnologia no Brasil e incentiva conexão com combustíveis alternativos

O Brasil, afirmou o executivo, tem engenheiros altamente treinados e está bem posicionado para liderar os esforços de descarbonização do setor. "Este investimento é de longo prazo", disse Nelson à Reuters.

A indústria aérea tem a ambiciosa meta de atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050, objetivo com o qual o executivo reiterou que a fabricante de aviões está comprometida. A Boeing afirma ainda que o Brasil tem potencial para se tornar um dos principais "players" globais no mercado de SAF.

A meta de descarbonização depende em grande parte do desenvolvimento e aumento da produção de SAF, que é produzido a partir de recursos renováveis, como óleos vegetais ou resíduos. O Brasil é líder global em biocombustíveis como o etanol.

O novo centro de tecnologia da empresa em São José dos Campos, onde a Embraer tem sua sede, emprega cerca de 500 pessoas, segundo a Boeing, cujo principal cliente é a companhia aérea Gol.

A fabricante de aviões não informou quanto pretende investir no Brasil.

A expansão da Boeing no Brasil levou dois grupos nacionais do setor aeroespacial e de defesa, Abimde e Aiab, a processar a empresa norte-americana por contratar talentos locais, movimento que consideram prejudicial para a própria indústria brasileira. Ambas as associações têm a Embraer como membro.