Campos Neto diz que governos precisam abordar questão fiscal, que também afeta países desenvolvidos

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na tarde desta terça-feira, em evento no Marrocos, que os governos precisam começar a enfrentar a questão fiscal, que está afetando mesmo as economias avançadas, caso contrário poderá ocorrer uma perturbação nos mercados.

"Os governos precisam começar a abordar a questão fiscal. Acho que estamos muito coordenados na política monetária. Não estamos muito coordenados na política fiscal. Acho que isso está começando a afetar até mesmo as economias desenvolvidas", pontuou Campos Neto.