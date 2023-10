Dólar cai mais de 1% no Brasil após discursos brandos de dirigentes do Fed sobre inflação

Na B3, às 17:18 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,59%, a 5,0685 reais.

O dólar recuou praticamente durante todo o dia, dando continuidade a um movimento iniciado na tarde de segunda-feira, após declarações "dovish" (brandas com a inflação) de autoridades do Fed.

Na ocasião, o vice-chair do Fed, Philip Jefferson, afirmou que os EUA passam por um “período delicado de gestão de risco, em que temos de equilibrar o risco de não termos apertado (a política monetária) o suficiente com o risco de a política ser muito restritiva".

Também na véspera, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que os retornos mais altos exigidos pelos investidores para manter a dívida de longo prazo do governo dos EUA poderiam compensar a necessidade de novos aumentos na taxa de juros pelo Fed.

Na segunda, estes comentários já haviam compensado a pressão de alta para o dólar ante as demais divisas vinda da busca dos investidores pela proteção da moeda dos EUA após o início do conflito entre Israel e Hamas no fim de semana. Nesta terça-feira, o movimento continuou.

“Já imaginávamos que o efeito da guerra (no Oriente Médio) seria muito limitado no câmbio. O que vemos é um desmonte grande de posições compradas (no sentido de alta para o dólar) após o payroll alto”, comentou Fernando Bergallo, diretor da assessoria de câmbio FB Capital, em referência ao último relatório de emprego nos EUA.