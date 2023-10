Dólar recua com comentários do Fed compensando tensão no Oriente Médio

Na B3, às 10:22 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,75%, a 5,1120 reais.

Esse movimento repercutia "principalmente o ambiente de alívio nos juros americanos, mesmo estando em um contexto internacional de maior incerteza e imprevisibilidade por conta do conflito no Oriente Médio", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX.

Autoridades do Federal Reserve indicaram na segunda-feira que o aumento dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo, que influenciam diretamente os custos de financiamento para famílias e empresas, poderia desviar o Fed de novos aumentos em sua taxa básica de curto prazo.

Essa indicação derrubava o dólar e impulsionava as ações neste pregão, uma vez que foi justamente o medo de juros mais altos por mais tempo na maior economia do mundo que havia impulsionado uma fuga para ativos seguros nas últimas semanas, movimento que foi intensificado na véspera após escalada da violência entre Israel e o Hamas.

Agora, com a possibilidade de que a política monetária dos EUA não seja conduzida de forma tão rígida, investidores passam a ficar mais otimistas sobre oportunidades em países emergentes, como o Brasil, que oferecem rentabilidade bem alta, mas têm risco elevado.

Apesar do alívio pontual no apetite por risco, Mattos alertou que o conflito no Oriente Médio --marcado pelo maior ataque a Israel em 50 anos por militantes do Hamas e os piores ataques aéreos da história contra a Faixa de Gaza em retaliação-- segue sendo um risco grande para a estabilidade global.