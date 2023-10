Entregas do Boeing 737 MAX caem para nível mais baixo desde 2021

Quanto aos pedidos, a fabricante de aviões registrou 224 em setembro, e reportou dez cancelamentos. Os novos pedidos incluem 50 jatos 787 para a United Airlines e 18 para a Air Canada.

No geral, a Boeing entregou 371 aviões a clientes nos primeiros nove meses de 2023, incluindo 286 do modelo 737s e 50 do modelo 787s, juntamente com outras 35 aeronaves. Em comparação, a concorrente europeia Airbus entregou 488 aeronaves em 2023 até setembro, sendo 55 no mês passado.

Separadamente, a Boeing ainda aguarda a certificação do 737 MAX 7, uma aeronave de menor porte, pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), pedido que está em revisão há mais de um ano. A fabricante de aviões anunciou em julho que a primeira entrega do 737 MAX 7 foi adiada para 2024.

(Reportagem de David Shepardson e Tim Hepher)