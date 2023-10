Fed continuará "trabalhando" para reduzir a inflação, diz Waller

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller reiterou nesta terça-feira a determinação do banco central dos Estados Unidos de reduzir a inflação para sua meta de 2%, mas não comentou sobre as perspectivas econômicas ou sua opinião sobre a melhor trajetória imediata para a política monetária.

"A estabilidade de preços é uma responsabilidade primordial do Federal Reserve", disse Waller em comentários para uma conferência no Mercatus Center da George Mason University, na Virgínia. "É por isso que tomamos medidas enérgicas para reduzir a inflação -- e é por isso que continuaremos trabalhando para atingir nosso objetivo."

A maioria dos seus comentários centrou-se na forma como a política monetária mudou desde a década de 1970, quando se considera que o Fed perdeu o controlo sobre a inflação, até o período mais recente, quando o banco central utiliza regras de política monetária para determinar suas decisões sobre os juros, incluindo uma desenvolvida pelo professor de Stanford John Taylor.