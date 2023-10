FMI diz que economia global está "tropeçando" e reduz previsão de expansão para China e zona do euro

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que a economia global continua a se recuperar da pandemia de Covid-19, da invasão da Ucrânia pela Rússia e da crise energética do ano passado, mas as tendências de crescimento são cada vez mais divergentes em todo o mundo, e as perspectivas de expansão a médio prazo são "medíocres".

Gourinchas disse que as previsões em geral apontam para um pouso suave, mas o FMI continua preocupado com os riscos relacionados à crise imobiliária na China, à volatilidade dos preços das matérias-primas, à fragmentação geopolítica e ao ressurgimento da inflação.

Um novo risco inesperado surgiu sob a forma do conflito israelo-palestino, no momento em que autoridades de finanças de 190 países se reúnem em Marrakech para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, mas aconteceu depois do fechamento do relatório do FMI, em 26 de setembro.

Gourinchas disse à Reuters que é cedo demais para dizer como a escala do conflito afetará o conflito: "Dependendo de como a situação se desdobrar, há muitos cenários diferentes que ainda nem começamos a explorar, então ainda não podemos fazer qualquer avaliação nesse momento".

O crescimento mais forte está sendo estrangulado pelo impacto persistente da pandemia, pela guerra da Rússia na Ucrânia e pela crescente fragmentação, juntamente com o aumento das taxas de juros, eventos climáticos extremos e a redução do apoio fiscal, afirmou o FMI. A produção global total em 2023 deverá ficar 3,4%, ou cerca de 3,6 trilhões de dólares, abaixo das projeções pré-pandemia.

“Vemos uma economia global que está tropeçando e que ainda não está acelerando”, disse Gourinchas à Reuters em entrevista.