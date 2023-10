FMI eleva estimativa de crescimento do PIB da América Latina e do Caribe em 2023 para 2,3%

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional elevou sua estimativa de crescimento da produção em 2023 para a América Latina e o Caribe para 2,3%, ante 1,9% em julho, devido ao crescimento mais rápido esperado no Brasil e no México, informou o Fundo em um relatório nesta terça-feira.

A estimativa de 2,3% para 2023 segue crescimento de 4,1% no ano passado, disse o FMI, com a desaceleração devido a uma "normalização do crescimento, juntamente com o efeito de políticas monetárias mais apertadas, um ambiente externo mais fraco e preços mais baixos das commodities".

A forte atividade dos setores agrícola e de serviços no primeiro semestre de 2023 foi o motivo da revisão para cima do crescimento da produção brasileira pelo FMI, de 2,1% em julho para 3,1%.