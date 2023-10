FMI melhora perspectivas para o Brasil após 1º semestre forte e vê expansão de 3,1% em 2023

O FMI também melhorou seu cenário para 2024, vendo agora um crescimento do PIB de 1,5%, contra 1,2% antes.

Dados do IBGE mostraram que o PIB brasileiro cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, depois de uma expansão de 1,8% no primeiro trimestre, em resultados que surpreenderam positivamente.

A perspectiva do FMI para este ano é um pouco mais otimista do que a de analistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central, que veem uma expansão de 2,92% do PIB. Para 2024 o levantamento mais recente do BC também mostra expectativa de expansão de 1,5%. Já o Ministério da Fazenda vê expansão de 3,2% em 2023 e de 2,3% em 2024, enquanto o BC calcula altas respectivamente de 2,9% e 1,8%.

O Conselho Executivo do FMI elogiou no final de julho a atual política monetária do Brasil, considerando-a "apropriada", e pediu a continuação de uma abordagem orientada para o futuro e baseada em dados.

A melhora da projeção para o Brasil contribuiu para um aumento da estimativa de crescimento da América Latina e Caribe como um todo. A perspectiva para o país segue acima da projeção para a região para 2023, mas abaixo do crescimento estimado para o ano que vem.

O FMI melhorou suas estimativas para o PIB da América Latina e Caribe em 0,4 e 0,1 ponto percentual respectivamente em 2023 e 2024, vendo agora expansão de 2,3% em cada um dos anos. Esses resultados ainda mostrariam, no entanto, uma forte desaceleração frente ao ritmo de 4,1% visto pelo FMI em 2022.