Inflação deve ficar em torno de 2% até 2025 apesar da violência em Israel, diz Villeroy, do BCE

Alguns temem que a guerra mais recente possa ter o mesmo efeito sobre os preços do petróleo que a Guerra do Yom Kippur de 1973, quando um ataque lançado contra Israel por uma coalizão de estados árabes liderada pelo Egito e pela Síria levou a uma grande crise de energia no Ocidente.

"Não creio que estejamos hoje em uma situação semelhante (à da Guerra do Kippur), mas é claro que devemos permanecer muito atentos. Isso aumenta a incerteza econômica", disse Villeroy.

Ele também disse que as atuais taxas de juros do BCE, fixadas no mês passado em um recorde de 4% após dez aumentos sucessivos, estavam em um "bom nível", acrescentando que agora não é o momento certo para novos aumentos.

(Por Benoit Van Overstraeten)