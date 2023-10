Mercedes-Benz lança novo caminhão elétrico eActros 600

A Daimler Truck tem como meta 60% das vendas com emissão zero até 2030, mas menos de 0,3% das vendas de janeiro a junho deste ano se enquadram nessa categoria, já que a falta de infraestrutura de carregamento e o alto preço dos modelos elétricos impedem as vendas.

O preço de compra do eActros 600 é 2,5 vezes maior que seu equivalente a diesel.

Ainda assim, a economia de eletricidade em relação ao combustível e os benefícios do apoio governamental significam que o investimento compensa após cinco anos de uso, disse a Daimler Trucks, acrescentando que poderá fornecer algum apoio financeiro a clientes menores para ajudar na mudança para a eletricidade.

A capacidade da bateria de fosfato de ferro e lítio de mais de 600 quilowatts-hora significa que os motoristas, na maioria das vezes, não precisarão carregar o dia todo, já que cerca de 60% das viagens de longa distância dos motoristas de caminhão da Mercedes-Benz na Europa são de menos de 500 quilômetros, disse a empresa em um comunicado.

As baterias carregadas com 20% da capacidade levam 30 minutos para atingir 80% de carga, acrescentou.