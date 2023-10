Minério de ferro aprofunda perdas conforme traders avaliam demanda da China

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,7%, a 819 iuanes (112,40 dólares) por tonelada, tendo atingido seu ponto mais fraco desde 30 de agosto, no início da sessão, a 812,50 iuanes.

A referência do ingrediente siderúrgico para novembro na Bolsa de Cingapura caiu 2,7%, para 109,25 dólares por tonelada. O contrato recuou cerca de 9% em relação ao pico do trimestre anterior, de 121,10 dólares.

"O sentimento permaneceu pessimista em meio a uma fraqueza mais ampla na atividade de construção" na China, disse o ANZ em uma nota.

"As margens desfavoráveis também aumentaram a perspectiva de cortes na produção de aço durante o inverno."

As notícias que evidenciam o aprofundamento da crise do setor imobiliário na China, maior produtora mundial de aço, também mantiveram os investidores cautelosos. A maior incorporadora imobiliária privada da China, a Country Garden Holdings, disse que talvez não consiga cumprir todas as suas obrigações de pagamento offshore no vencimento ou dentro dos períodos de carência relevantes.

O carvão metalúrgico e o coque na bolsa de Dalian afundaram 6,5% e 6,1%, respectivamente.