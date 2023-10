Ministério da Fazenda vê prejuízo pouco relevante em exclusão do agronegócio do mercado de carbono, dizem fontes

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - A aprovação pelo Senado do projeto que regulamenta o mercado de carbono deixando o agronegócio de fora das obrigações do novo sistema não representa prejuízo relevante, disseram à Reuters duas fontes do Ministério da Fazenda, em demonstração de que a equipe econômica não vai brigar para que empresas do setor que mais emite gases do efeito estufa no país sejam inseridas no sistema.

A pasta defendia que esse mercado englobasse todos os grandes emissores do país, incluindo empresas de agropecuária, mas, segundo as autoridades, o governo entende que o setor não participa dos principais mercados de carbono do mundo e a metodologia para o agronegócio ainda não está madura. Para elas, o texto aprovado já representa grande avanço.