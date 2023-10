Mubadala Capital conclui captação de 2º fundo no Brasil após levantar US$710 mi

(Reuters) - A Mubadala Capital, braço de gestão de ativos do fundo soberano de Abu Dhabi, anunciou nesta terça-feira que concluiu a captação de seu segundo fundo de investimento no Brasil, após levantar mais de 710 milhões de dólares.

O fundo chamado Brazil Special Opportunities Fund II buscará investir em empresas maduras que estão enfrentando algum tipo de complexidade ou dificuldade, mas que possuam bons fundamentos, disse a Mubadala em comunicado.

Este é o segundo fundo do tipo, depois que a Mubadala Capital fechou o primeiro fundo para o Brasil com 322 milhões de dólares levantados em fevereiro do ano passado.