Municípios do Paraná aprovam extensão de contratos com Sanepar até 2048

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - Municípios do Paraná aprovaram nesta terça-feira a extensão de contratos de concessão com a empresa de água e esgoto Sanepar até 2048, informaram a empresa e o governo do Paraná.

A companhia afirmou, em fato relevante, que as três microrregiões do Estado -- separação utilizada para as concessões de saneamento --, Centro-Litoral, Centro-Leste e Oeste, aprovaram, em assembleia, a uniformização e extensão dos prazos até junho de 2048.