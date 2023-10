Petróleo recua diante preocupação menor com possibilidade de interrupções na oferta

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, mas se recuperaram das mínimas da sessão, à medida que diminuíram as preocupações com possíveis interrupções na oferta devido ao conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, embora os investidores permaneçam vigilantes.

O Brent caiu 0,50 dólar, ou 0,57%, a 87,65 dólares o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,41 dólar para terminar a 85,97 dólares o barril. Na mínima da sessão, ambos os contratos de referência caíram mais de 1 dólar.