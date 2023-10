Posição do Brasil é que atos violentos entre Israel e Hamas devem ser interrompidos, diz chanceler

As hostilidades começaram no sábado, quando combatentes do Hamas invadiram Israel, e desde então as forças israelenses têm realizado pesados bombardeios na Faixa de Gaza, governada pelo grupo militante palestino.

Vieira lembrou que o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU no dia 1º de outubro e que exercerá o comando durante todo o mês de outubro. Segundo ele, já ocorreu uma reunião fechada do conselho, convocada pelo Brasil, para ouvir o relato do representante especial do secretário-geral da ONU para o Oriente Médio. Participaram do encontro apenas representantes dos 15 países que compõem atualmente o conselho.

“Nossa posição é de condenação dos atos de violência, condenação do estado de hostilidade, e empenhar todos os esforços para que se possa chegar a um entendimento e a uma cessação de fogo em um primeiro momento, e uma negociação de paz”, acrescentou Vieira.

De acordo com o chanceler, o governo utilizará seis aviões militares para repatriar brasileiros que já se inscreveram na embaixada. São “cerca de 2.200 ou 2.300”, afirmou Vieira.

Na tarde desta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores informou em comunicado que decolou de Tel Aviv um primeiro avião com 211 brasileiros que pediram para ser repatriados de Israel em meio à guerra entre o país e o Hamas, que deixou mais de 1.800 mortos até o momento, incluindo dois brasileiros.

O Itamaraty disse ainda que mantém conversações com autoridades para retirar brasileiros da Faixa de Gaza.