Produção de açúcar no centro-sul cresce 98% na 2ª quinzena de setembro, diz Unica

Por Marta Nogueira e Marcelo Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de açúcar pelas usinas do centro-sul do Brasil cresceu 98% na segunda quinzena de setembro ante o mesmo período do ano anterior, para 3,36 milhões de toneladas, já que o clima seco permitiu um ritmo intenso de colheita e processamento, informou a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) nesta terça-feira.

No mesmo período, o processamento de cana registrou alta de 77%, para 44,78 milhões de toneladas. A produção de etanol, por sua vez, cresceu 55,38% na mesma comparação, para 2,22 bilhões de litros.