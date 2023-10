Refinarias da Petrobras atingem 95,8% de utilização no 3º tri, melhor marca desde 2014

SÃO PAULO (Reuters) - As refinarias da Petrobras alcançaram índice de utilização de 95,8% no terceiro trimestre, o melhor resultado desde 2014, depois de o indicador ter se mantido no patamar de 97% em setembro e agosto, disse a companhia nesta terça-feira.

A refinaria de Paulínia (Replan), a maior unidade de refino da Petrobras, bateu recorde de utilização em setembro, com um total de 12,8 milhões de barris de petróleo refinados no mês, a maior marca desde fevereiro de 2015.

Segundo a Petrobras, também foram registrados recordes na produção de derivados no terceiro trimestre, com a produção de diesel S10 atingindo 464 mil barris por dia (mbpd), ante 419 mbpd no segundo trimestre, e a gasolina alcançando 423 mpbd, melhor resultado desde o último trimestre de 2013.