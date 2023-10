Relator adia novamente apresentação de parecer da reforma tributária à CCJ do Senado

"Com a simplificação do Conselho como Comitê Gestor estaríamos resolvendo várias questões de forma simples e tem uma experiência bem-sucedida, como acontece com o Comitê Gestor do Simples Nacional."

"Todos com os quais eu conversei recebem muito bem a ideia da simplificação do órgão, passando a ser um órgão executor. Todos concordam que o caminho é esse, até os senadores que propuseram a extinção do Conselho", afirmou Braga.

No caso do Fundo de Desenvolvimento Regional, Braga relata ter recebido demandas para que ele conte com um montante maior do que os 40 bilhões de reais previstos. Governadores com quem conversou chegam a mencionar valores que vão de 75 bilhões a 80 bilhões de reais. O relator disse que ainda não recebeu uma sinalização do governo federal sobre o tema.

Ainda segundo o senador, não há consenso em torno do imposto seletivo. Há quem defenda que ele seja regulamentado por lei complementar; outros via projeto de lei ordinária. A isenção a produtos da cesta básica, por outro lado, é unanimidade entre os senadores.

Sobre as exceções tributárias a determinados setores, Braga afirmou que é necessário ter "clareza com relação ao custo/benefício de cada um desses regimes de exceções".

(Reportagem de Maria Carolina MarcelloEdição de Alexandre Caverni)