Taxas futuras de juros no Brasil têm queda firme com busca por proteção nos Treasuries e discurso brando do Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros emplacaram a terceira sessão consecutiva de baixas no Brasil nesta terça-feira, em sintonia com o exterior, com investidores buscando a proteção dos títulos norte-americanos em meio ao conflito entre Israel e Hamas e reagindo a falas mais brandas de dirigentes do Federal Reserve sobre a inflação.

Na segunda-feira, o feriado do Dia de Colombo manteve o mercado de títulos dos EUA fechado, o que deixou os DIs (Depósitos Interfinanceiros) sem sua principal referência externa.