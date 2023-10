Telecom Italia precisa de solução que proteja Vivendi e todos os acionistas, diz ministro

Por Giuseppe Fonte e Elvira Pollina

ROMA (Reuters) - Os planos para renovar a Telecom Italia precisam proteger todos os acionistas do antigo monopólio telefônico, incluindo o principal investidor Vivendi, disse o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, nesta terça-feira.

Na semana passada, Giorgetti reuniu-se com representantes do grupo de mídia francês Vivendi, que expressou preocupações sobre um plano patrocinado pelo governo para vender a rede fixa da Telecom Italia ao fundo norte-americano KKR como parte de uma estratégia para aliviar a carga financeira do grupo.