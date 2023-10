Newave Energia prevê R$1,4 bi para construir projeto solar adquirido da Voltalia

Os recursos para erguer o complexo solar serão integralmente suportado pela Newave Energia, com uma combinação de seu capital próprio e dívida.

Quando estiver operacional, o empreendimento deverá direcionar 30% de sua geração de energia para unidades de produção de aço da Gerdau no Brasil, na modalidade de autoprodução.

Segundo a Gerdau, o volume de energia a ser recebido corresponde a aproximadamente 34 megawatts-médios (MWm), o equivalente ao consumo de uma usina siderúrgica com capacidade de aproximadamente 400 mil toneladas anuais, ou, aproximadamente 7% de seu consumo de energia anual no Brasil.

A Newave Energia foi fundada no ano passado em um investimento da Newave Capital, uma gestora de Edgard Corrochano e da XP Inc.. A Gerdau anunciou sua entrada como sócia da Newave Energia com um aporte previsto de até 1,5 bilhão de reais por parte de sua empresa de tecnologia e inovação Gerdau Next.

Já a francesa Voltalia, que anunciou na véspera a venda do projeto mineiro, disse que seguirá desenvolvendo o cluster solar de Arinos, estimando uma capacidade potencial total de mais de 1,8 gigawatt (GW).

"Até o final do ano, no Brasil e em outros países, mais de 100 megawatts adicionais deverão ser vendidos pela Voltalia, juntamente com serviços de construção e manutenção", disse a empresa francesa em comunicado.