Wall Street avança com tom mais brando de autoridades do Fed

Por Shashwat Chauhan e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta terça-feira, com os rendimentos dos Treasuries recuando após comentários mais brandos de autoridades do Federal Reserve, embora prevaleça a cautela em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

O rendimento do Treasury de 10 anos saiu de seu pico de 16 anos nesta terça-feira, com a retomada das negociações no mercado de títulos dos EUA após o feriado do Dia de Colombo.