Wall Street sobe com Fed mais brando em meio à queda de rendimentos dos Treasuries

O rendimento do Treasury de 10 anos caía frente o maior nível em 16 anos nesta terça-feira, e caminhava para sua maior baixa em um único dia desde agosto, com a retomada das negociações no mercado de títulos dos EUA, que havia ficado fechado por um feriado na segunda-feira.

Ataques aéreos israelenses atingiram Gaza nesta terça-feira, arrasando bairros inteiros do enclave densamente povoado e empobrecido, enchendo necrotérios com palestinos, incluindo mulheres e crianças, como "vingança" por ataques mortais do Hamas no fim de semana, que desencadearam alguns dos piores derramamentos de sangue em 75 anos.

"Todo mundo está de olho no conflito no Médio Oriente e nos rendimentos dos títulos", disse John Praveen, diretor-geral e codiretor de investimentos da Paleo Leon.

Embora os comentários "dovish" do Fed tenham ajudado as ações nesta terça-feira e os investidores se tenham mostrado otimistas em relação ao Oriente Médio, Praveen disse que essa opinião poderia mudar se, por exemplo, os combates se estendessem a outros países da região.

O Dow Jones subiu 0,4%, para 33.739,3 pontos. O S&P 500 ganhou 0,52%, para 4.358,24 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,58%, para 13.562,84 pontos.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 avançaram, com o setor de serviços públicos na liderança dos ganhos, enquanto o de energia teve o pior desempenho, com variação negativa de 0,02% após sua alta de 3,5% na segunda-feira.